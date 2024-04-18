Кот мешает хозяйке составить список дел на день

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Вредный кот не позволил своей хозяйке составить список дел, к выполнению которых она собиралась приступить.
В отличие от многих собак, кошки предпочитают проводить время со своими людьми только тогда, когда сами этого захотят. При этом котейкам совсем не важно, что их внезапные приступы общительности могут быть несвоевременными, — человек все равно обязан бросить все свои дела и уделить внимание любимому котику.
Точно так же считает и котофей из этого видео. Он захотел общения с хозяйкой здесь и сейчас, и чтобы добиться этого, не позволил ей составить список дел на день.
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