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Сообщество Без кота и жизнь не та 2259 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот мешает хозяйке составить список дел на день

Кот мешает хозяйке составить список дел на день

Автор:
18 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   хозяйка   
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Вредный кот не позволил своей хозяйке составить список дел, к выполнению которых она собиралась приступить.

В отличие от многих собак, кошки предпочитают проводить время со своими людьми только тогда, когда сами этого захотят. При этом котейкам совсем не важно, что их внезапные приступы общительности могут быть несвоевременными, — человек все равно обязан бросить все свои дела и уделить внимание любимому котику.

Точно так же считает и котофей из этого видео. Он захотел общения с хозяйкой здесь и сейчас, и чтобы добиться этого, не позволил ей составить список дел на день.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   хозяйка   
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1  комментарий
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banzai7 4 минуты назад
Кот думал что это список того, что ОН должен сделать.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3643 поста (3603 в горячем)

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