Кот наслаждается морским воздухом

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Хозяева взяли кота с собой на море. Питомец оценил всю прелесть морского воздуха.
Свежий морской воздух прекрасен, ведь он не только имеет восхитительный аромат, но еще и может принести пользу нервной системе. Котейка из видео тоже смог оценить всю прелесть морского воздуха, когда хозяева взяли его с собой в отпуск.
Судя по довольной мордахе котофея, соленый морской бриз пришелся ему по вкусу. Теперь владельцам пушистика придется каждый день выводить питомца на прогулку, потому что он, наверняка, не захочет сидеть в помещении, когда на улице так вкусно пахнет морем.
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