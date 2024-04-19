Кот наслаждается морским воздухом

Свежий морской воздух прекрасен, ведь он не только имеет восхитительный аромат, но еще и может принести пользу нервной системе. Котейка из видео тоже смог оценить всю прелесть морского воздуха, когда хозяева взяли его с собой в отпуск.

Судя по довольной мордахе котофея, соленый морской бриз пришелся ему по вкусу. Теперь владельцам пушистика придется каждый день выводить питомца на прогулку, потому что он, наверняка, не захочет сидеть в помещении, когда на улице так вкусно пахнет морем.