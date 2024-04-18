Происшествие на железнодорожных путях в котокафе в Осаке

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Один из жителей японского антикафе устроил диверсию на железнодорожных путях. Однако злоумышленник действовал неосторожно и попал на видео.
Происшествие на железнодорожных путях на территории тематического котокафе в Осаке, Япония.
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