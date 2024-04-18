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Сообщество Без кота и жизнь не та 2262 поста • 510 подписчиков подписаться
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Происшествие на железнодорожных путях в котокафе в Осаке

Происшествие на железнодорожных путях в котокафе в Осаке

Автор:
18 апреля 2024 12:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котокафе   поезд   
1436
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Один из жителей японского антикафе устроил диверсию на железнодорожных путях. Однако злоумышленник действовал неосторожно и попал на видео.

Происшествие на железнодорожных путях на территории тематического котокафе в Осаке, Япония.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котокафе   поезд   
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7  комментариев
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Может, его прабабка с белорусским партизанским котом согрешила?
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−13
Игорь 21 минуту назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8-952-133-65-10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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32k
Axel 57 минут назад
Котосьрофа в котокафе)
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2k
niva_alex Час назад
Котзила напал на поезд в Японии.
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15k
Александр Час назад
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5k
Горожанин Час назад
Сурьёзные.
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1k
Graboid 2 часа назад
адъютант его превосходительства ..
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3226 постов (3161 в горячем)

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