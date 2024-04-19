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Сообщество Без кота и жизнь не та 2271 пост • 510 подписчиков подписаться
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Неуклюжий кот устроил беспорядок на кухне

Неуклюжий кот устроил беспорядок на кухне

Автор:
19 апреля 2024 08:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   беспорядок   животные   кот   кухня   
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У этого кота утро определенно не задалось. Он хотел прогулять по кухне, но в один момент оступился и устроил беспорядок.


Ходячая катастрофа


Если бы коты умели созидать также, как и разрушают, жизнь с ними была бы до скуки идеальной. На данный момент коты умеют лишь разносить все вокруг себя в считанные секунды, поэтому с ними всегда весело.

Неуклюжему коту из этого видео понадобилась всего секунда, чтобы устроить на кухне беспорядок. Для этого ему стоило лишь пройтись по краю рабочей зоны кухни и оступиться.

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Метки: Видео   Прикол   беспорядок   животные   кот   кухня   
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Евгений Д Час назад
Заведите шкаф для посуды
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0
Игорь 39 секунд назад
Здpавствyйте. Извините, чтo пишy здесь, бoльше негде...

Cейчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничегo не наxoдится. Гoтoв на любyю пoдpабoткy, а сейчас дoма есть абсoлютнo нечегo.
Oт гoлoда пoчти теpяю сoзнание. Oдoлжить пpoстo не y кoгo. Oдoлжите, пoжалyйста, на едy pyблей 100-200. Xoть на бyлкy xлеба, xoть на килoгpамм каpтoшки.

Если oставите кoнтакты, тo я гoтoв веpнyть с пеpвoй заpплаты (пеpеведy на каpтy или нoмеp телефoна). В этoм слyчае oставьте свoи кoнтакты в личныx сooбщенияx. Я веpнy 100%!

Пoпoлните, пoжалyйста, нoмеp телефoна на любyю сyммy: 8-952-133-65-10 (баланс нoмеpа телефoна y oпеpатopа или пo CБП)

Заpанее бoльшoе Вам челoвеческoе спасибo.
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39k
russger Час назад
Смотрю, совсем туго с лайками. Раз 20 уже было и в солянке, и отдельным постом
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3167 постов (3052 в горячем)

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