Неуклюжий кот устроил беспорядок на кухне

Ходячая катастрофа

Если бы коты умели созидать также, как и разрушают, жизнь с ними была бы до скуки идеальной. На данный момент коты умеют лишь разносить все вокруг себя в считанные секунды, поэтому с ними всегда весело.

Неуклюжему коту из этого видео понадобилась всего секунда, чтобы устроить на кухне беспорядок. Для этого ему стоило лишь пройтись по краю рабочей зоны кухни и оступиться.