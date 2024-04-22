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Впечатляющая скорость аллигатора

Впечатляющая скорость аллигатора

Автор:
22 апреля 2024 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   лай   собака   хищник   
1655
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На видео попал убегающий от собачьего лая аллигатор. Похоже, что слухи о медлительности аллигаторов распространяют сами аллигаторы.

Теперь вы знаете, как бегают аллигаторы.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   лай   собака   хищник   
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7  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
Стремно так вот жить у пруда, в котором водятся аллигаторы)) Еще шезлонги поставили на бережку...типа можно полежать расслабиться... Как? когда знаешь что в 10 метрах от тебя в воде сидит опасный хищник, который тебя может покалечить или вообще сожрать...
Вот я на даче лежу на раскладушечке, дремлю, и знаю что самое опасное что тут есть в округе это оса какая нить))
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3k
Rom 20 минут назад
Он всех запомнил, и пса этого тоже. Когда вырастит, придет опять! ))))
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24k
Валерий Час назад
хороший мальчик! Защитил всех, всех спас.
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1k
Антон Час назад
Гена!!! Ты куда?
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809
Рома 2 часа назад
Блин в натуре , надо со сворой псов и автоматом загорать в тех шезлонгах - эта зелёная плять из воды с такой же скоростью и наброситься !
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33
Бывалый Трус 2 часа назад
Мелкий ещё. Килограмм на 40-50. Дитё. Так то они могут и до 450 кг вырасти. Не крокодил, конечно, но тоже тварь гигантская.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3658 постов (3613 в горячем)

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