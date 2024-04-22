Впечатляющая скорость аллигатора

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На видео попал убегающий от собачьего лая аллигатор. Похоже, что слухи о медлительности аллигаторов распространяют сами аллигаторы.
Теперь вы знаете, как бегают аллигаторы.
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Вот я на даче лежу на раскладушечке, дремлю, и знаю что самое опасное что тут есть в округе это оса какая нить))