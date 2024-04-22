Пёс боится котёнка

921
1
1
Хозяйка пса и котёнка запечатлела забавную сцену из жизни питомцев. Пёс заметил, что за ним со второго этажа внимательно наблюдает котик и не решался идти дальше.
Этот пёс ничего не боится, кроме одного.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды
- Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина
- Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке
- Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
Новости партнёров
реклама