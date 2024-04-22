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Пёс боится котёнка

Пёс боится котёнка

Автор:
22 апреля 2024 07:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   котёнок   собака   
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Хозяйка пса и котёнка запечатлела забавную сцену из жизни питомцев. Пёс заметил, что за ним со второго этажа внимательно наблюдает котик и не решался идти дальше.

Этот пёс ничего не боится, кроме одного.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   котёнок   собака   
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1  комментарий
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Бывалый Трус 3 минуты назад
По моему, пёс боится его случайно съесть.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3623 поста (3537 в горячем)

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