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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1424 поста • 60 подписчиков подписаться
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Попрошайка напал на девушку

Попрошайка напал на девушку

Автор:
15 мая 2024 09:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Девушка   конфликт   люди   попрошайка   ребенок   ташкент   
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В Ташкенте попрошайка пристал к девушке с просьбой там ему денег. Когда она отказала, он начал её оскорблять, а затем набросился на неё, повалив на асфальт.

Но, девушка оказалась не из робкого десятка и дала ему в ответ мощного поджопника.

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Метки: Видео   Девушка   конфликт   люди   попрошайка   ребенок   ташкент   
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8  комментариев
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28k
Sheir Час назад
Всегда удивляет, как удачно рядом оказывается оператор.
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Оксид Бетона 9 минут назад
Не такого уж и мощного! Можно было и помощнее поджопника дать!
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tartilych 15 минут назад
Чурка [мат] он в любой стране чypкa [мат]
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2k
Stargazer 36 минут назад
В Узбекистане цыган - как грязи. Мы уже отвыкли от бесноватых ромал на улицах и в каждой подворотне... а там - этих попрошаек реально пасутся толпы.
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12k
Ligov Час назад
Не те нынче попрошайки.)

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