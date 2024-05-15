Попрошайка напал на девушку

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В Ташкенте попрошайка пристал к девушке с просьбой там ему денег. Когда она отказала, он начал её оскорблять, а затем набросился на неё, повалив на асфальт.
Но, девушка оказалась не из робкого десятка и дала ему в ответ мощного поджопника.
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