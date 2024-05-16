В Екатеринбурге мигрант устроил потасовку в очереди в паспортном столе













Первоначально паблики написали, что мигрант якобы подрался с сотрудницей отдела из-за отказа продлевать ему возможность находиться и работать в России. Однако в полиции эту информацию опровергли: девушка, на которую напал уроженец одной из среднеазиатской республик, не сотрудник отдела.



