FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1430 постов • 60 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Екатеринбурге мигрант устроил потасовку в очереди в паспортном столе

В Екатеринбурге мигрант устроил потасовку в очереди в паспортном столе

Автор:
16 мая 2024 10:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Гражданин Узбекистана   екатеринбург   конфликт   люди   мигрант   напал на сотрудницу российской полиции   новости   
933
1
1




Первоначально паблики написали, что мигрант якобы подрался с сотрудницей отдела из-за отказа продлевать ему возможность находиться и работать в России. Однако в полиции эту информацию опровергли: девушка, на которую напал уроженец одной из среднеазиатской республик, не сотрудник отдела.


Как выяснилось, мигранты не поделили место в очереди, из-за чего и произошел конфликт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Гражданин Узбекистана   екатеринбург   конфликт   люди   мигрант   напал на сотрудницу российской полиции   новости   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ультратрахуил 44 минуты назад
Тест не пройден, назад в аул!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Alex 12 минут назад
Гнида черножопая, пиз**й в свой засранный кишлак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Shtoppi 24 минуты назад
прям как репортаж из какого-то вонючего крысятника, где крысы дерутся друг с другом за
место под солнцем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Колорад Полчаса назад
Он только спросить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Да продлите вы ему годика на три общего режима, он очень просит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
babuby 39 минут назад
Если они в таких заведениях, где казалось-бы должны быть тише воды и ниже травы, так себя ведут, то всем уже должно быть понятно как оно себя будет вести в общественных местах, в транспорте, и в иных заведениях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир 46 минут назад
А ну если девушка не сотрудник то можно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3578 постов (3407 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

920000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Реаниматолог о смерти
Реаниматолог о смерти
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#история#аварии#ДТП#факты#фильм#екатеринбург#Реакция
#люди#автомир#Прикол#Юмор#авто аварии#забавно#Китай#истории#дети#новости
#в мире#машина#интересно#полиция#интересное#кино#Автовсячина#кот#США#милота
Прощай, эпоха Прощай, эпоха Женщина набросилась на сотрудницу пункта выдачи Женщина набросилась на сотрудницу пункта выдачи Парень успокоил своего пьяного приятеля Парень успокоил своего пьяного приятеля Чудесное исцеление попрошайки Чудесное исцеление попрошайки Воздушный бой: в Сочи два соседа схлестнулись прямо через балкон Воздушный бой: в Сочи два соседа схлестнулись прямо через балкон Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание

На что жалуетесь?

Вернуться