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Солнечное затмение для тех, кто пропустил

Солнечное затмение для тех, кто пропустил

Автор:
16 апреля 2024 09:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   милота   солнечное затмение   
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На днях жителей нашей планеты ошарашило редкое и поражающее своей красотой зрелище — солнечное затмение. Его повезло увидеть жителям лишь совсем немногих стран и городов. Другим же оставалось довольствоваться лишь видео и фото в интернете.

Однако, если вдруг кому-то этого материала показалось мало, то два котика из этого видео пришли на помощь и показали, как это происходило на практике. Зрелище получилось ничуть не уступающее по своей красоте оригинальному явлению.



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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   милота   солнечное затмение   
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