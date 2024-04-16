Солнечное затмение для тех, кто пропустил

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На днях жителей нашей планеты ошарашило редкое и поражающее своей красотой зрелище — солнечное затмение. Его повезло увидеть жителям лишь совсем немногих стран и городов. Другим же оставалось довольствоваться лишь видео и фото в интернете.
Однако, если вдруг кому-то этого материала показалось мало, то два котика из этого видео пришли на помощь и показали, как это происходило на практике. Зрелище получилось ничуть не уступающее по своей красоте оригинальному явлению.
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