Каким будет солнечное затмение 8 апреля 2024 года

НАСА выделяет 4 типа солнечных затмений:

— Полное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью блокирует свет Солнца. Это единственный тип солнечного затмения, при котором люди могут на время снять защитные очки для затмения. При хороших погодных условиях можно увидеть солнечную корону — внешнюю атмосферу, которая обычно заслоняет яркий свет Солнца.

— Аннулярное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем и находится в самой удаленной от Земли точке или вблизи нее. В этом случае Луна кажется меньше Солнца и не полностью скрывает его.

— Частичное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но их положение не идеально. В этом случае скрытой окажется только часть Солнца.

— Гибридное солнечное затмение — из-за изогнутой поверхности Земли иногда затмение может переходить из кольцевого в полное, пока тень Луны движется по земному шару.