Каким будет солнечное затмение 8 апреля 2024 года

Приближается третье крупное солнечное затмение за 8 лет — оно произойдет 8 апреля над территорией Северной Америки. Удивительное явление смогут увидеть жители США, а также юго-востока Канады и северо-запада Мексики.
8 апреля Луна отбросит огромную тень на территорию Северной Америки, и миллионы людей будут наблюдать полное солнечное затмение
Солнечные затмения — это природные явления, которые происходят, когда Земля, Луна и Солнце находятся на одной линии. В зависимости от того, как они расположены, затмения открывают уникальный, захватывающий вид либо на Солнце, либо на Луну.
Когда Луна проходит между Солнцем и Землей, она отбрасывает на Землю тень, которая в некоторых местах полностью или частично блокирует свет Солнца. Это происходит лишь изредка, потому что Луна вращается не в той же плоскости, что Солнце и Земля. Время, когда они находятся в одной плоскости, называется сезоном затмений, который случается дважды в год.
НАСА выделяет 4 типа солнечных затмений:
— Полное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем и полностью блокирует свет Солнца. Это единственный тип солнечного затмения, при котором люди могут на время снять защитные очки для затмения. При хороших погодных условиях можно увидеть солнечную корону — внешнюю атмосферу, которая обычно заслоняет яркий свет Солнца.
— Аннулярное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем и находится в самой удаленной от Земли точке или вблизи нее. В этом случае Луна кажется меньше Солнца и не полностью скрывает его.
— Частичное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но их положение не идеально. В этом случае скрытой окажется только часть Солнца.
— Гибридное солнечное затмение — из-за изогнутой поверхности Земли иногда затмение может переходить из кольцевого в полное, пока тень Луны движется по земному шару.
Солнечное затмение — это когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на часть Земли и тем самым закрывая Солнце для наблюдателей в этих местах
Древнейшая запись о затмении в истории человечества была сделана на глиняной табличке, найденной в Угарите, на территории современной Сирии. Обычно приводятся две правдоподобные даты: 3 мая 1375 года до нашей эры или 5 марта 1223 года до нашей эры. Были и другие попытки датировать более ранние затмения, и одна из них принадлежит археологу Брюсу Массе, который, возможно, связал затмение, произошедшее 10 мая 2807 года до н. э., с возможным падением метеорита в Индийский океан на основании нескольких древних мифов о потопе, в которых упоминалось полное солнечное затмение.
Разумеется, такое заметное небесное событие на протяжении веков не могло не обрасти мифами. Например, в Древнем Китае считалось, что солнечные затмения происходят, когда небесный дракон нападает на Солнце и пожирает его. Чтобы отпугнуть дракона и спасти Солнце, люди во время затмения били в барабаны и издавали громкие звуки. Согласно легенде из древней индуистской мифологии, коварный демон по имени Раху был обезглавлен богами за то, что захватил и выпил Амриту, нектар богов. Бессмертная голова Раху взлетает в небо и проглатывает Солнце, вызывая затмение, но Солнце быстро появляется вновь, поскольку у Раху нет горла. Древние греки считали, что солнечное затмение — знак гнева богов и начало бедствий и разрушений.
Очень часто в разных культурах мира во время затмения люди собирались вместе и издавали громкие звуки. Они верили, что таким образом отпугнут демона, пытающегося украсть Солнце. И даже в наши дни многие люди по-прежнему связывают солнечное затмение со злыми предзнаменованиями, которые несут смерть, разрушения и катастрофы.
Наверное, в этом году в этом есть доля правды, ведь, по данным НАСА, когда люди будут наблюдать полное солнечное затмение, мимо Земли впервые за 71 год пролетит редкая и массивная комета, получившая прозвище «комета дьявола»!
Третье большое солнечное затмение за 8 лет будет совпадать с прохождением редкой кометы мимо Земли
Официальное название 12P/Pons-Brooks комета получила из-за образования двух «рогов», состоящих из льда, газа и периодических взрывов. Светло-голубой поток, который можно увидеть на фотографии, — это ионный хвост, состоящий из заряженных молекул, отталкиваемых от ядра кометы солнечным ветром. Ионный хвост формируется под действием солнечного ветра и вращения ядра кометы и всегда направлен в сторону от Солнца.
По данным ученых Американского астрономического общества, комета-дьявол имеет диаметр не менее 17 км и пройдет ближайший путь от Солнца 21 апреля, а от Земли — 2 июня.
Как отметили доктор Пол Чодас, руководитель Центра изучения объектов, сближающихся с Землей, и Давиде Фарноккья, инженер-навигатор Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния), комета будет находиться примерно в 25 градусах от затменного Солнца. «Комету будет довольно легко найти во время полного солнечного затмения, так же как и ряд планет», — добавляют исследователи.
Доктор Дэйв Шлейхер, астроном из Лоуэллской обсерватории в Аризоне, также восхищен редкой кометой, однако рекомендует 8 апреля сосредоточиться на полном солнечном затмении: «За свою жизнь я видел много комет. Но я видел только два полных затмения, и это будет третье. Первое я увидел в 1991 году из Бахи. И это было просто необыкновенно. Помню, я понял: неудивительно, что это считается самым великолепным зрелищем на небе, которое может увидеть любой человек на Земле. Когда вы его увидите, вы это поймёте».
Согласно Книге рекордов Гиннесса, последнее самое продолжительное полное солнечное затмение произошло 20 июня 1955 года к западу от Филиппин и длилось 7 мин 8 сек. В 2017 году любители наблюдать за солнечным затмением имели возможность делать это в течение 2 мин 42 сек в районе Карбондейла, штат Иллинойс, а в этом году в районе, расположенном в 25 мин к северо-западу от Торреона, Мексика, будет наблюдаться самое продолжительное полное солнечное затмение — 4 мин 28 сек.
НАСА будет вести прямую трансляцию с нескольких площадок, расположенных вдоль пути полного затмения
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Уникальным затмение 2024 года делает и время, когда оно пройдет: Солнце находится в 11-летнем цикле, и в период солнечного минимума вспышки и другие извержения на Солнце наименее активны, но во время апрельского затмения оно будет находиться вблизи пика или солнечного максимума.
В НАСА также отметили, что можно будет заметить и другие интересные вещи, такие как теневые волны — быстро движущиеся, длинные, темные полосы с белыми промежутками между ними, которые можно увидеть на боках зданий или на земле до и после затмения, чётки Бейли (оптический эффект) — лучи света от солнца, проходящие через долины вдоль лунного горизонта, и бриллиантовое кольцо — чётки Бейли начнут исчезать, пока не останется только одно яркое пятно вдоль края Луны. Это яркое пятно напоминает бриллиант в гигантском кольце, образованном остатками солнечной атмосферы.
Затмение 2024 года, безусловно, — зрелище из разряда тех, что можно увидеть раз в жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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