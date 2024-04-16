Приехал в этот ваш Таиланд. Слишком много ловушек вокруг

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Автор видео приехал на отдых в Таиланд. Сиамское королевство славится своими прекрасными пляжами, экзотическими джунглями, старинными буддийскими храмами, уникальными плавучими рынками, вкусной едой... и не только.
Там находятся целые кварталы "соблазнов". Но опытный турист знает, что можно легко попасть в ловушку. Надо сохранять бдительность.
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