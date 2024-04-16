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Приехал в этот ваш Таиланд. Слишком много ловушек вокруг

Приехал в этот ваш Таиланд. Слишком много ловушек вокруг

Автор:
16 апреля 2024 09:04
Метки: Видео   Таиланд   девушки   красота   не девушки   отдых   экзотика   
2939
1
1

Автор видео приехал на отдых в Таиланд. Сиамское королевство славится своими прекрасными пляжами, экзотическими джунглями, старинными буддийскими храмами, уникальными плавучими рынками, вкусной едой... и не только.

Там находятся целые кварталы "соблазнов". Но опытный турист знает, что можно легко попасть в ловушку. Надо сохранять бдительность.

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Метки: Видео   Таиланд   девушки   красота   не девушки   отдых   экзотика   
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19  комментариев
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Больной что ли? Спермотоксикоз или в г_о_в_н_и_щ_е, что за истеричный смех?
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1k
Killa 2 минуты назад
Ефать не переефать
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538
Человек Наблюдающий 11 минут назад
Бывал я там) Очень веселые девченки)) Не все девченки конечно, но веселые все)
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1k
Аркадий Полчаса назад
О чём вообще пост?
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5k
Евгений Полчаса назад
Ничего. Не попадем мы в ловушку. Руссо туристо, облико морале. Ферштеен?
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15k
? ? ? 40 минут назад
в спецовках работают...
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1k
Дмитрий 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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812
Сергей 48 минут назад
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14k
motorocker 48 минут назад
Уверен на 100%, что если есть, время, желание и возможности, то бабшеринг при атком выборе, сложится удачно...
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17k
ron 49 минут назад
автор, там видео обрывается и не видно, как турист попал в ловушку! ))
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36k
Teodor Час назад
Один тупой ролик сомнительного качества - и вот тебе целый пост ниочём.
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17k
Алексей Час назад
да ну нехер...
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61k
dima423 Час назад
Ну на самом деле большинство из них конечно дефки...трансы редкость, делать операцию это дорого))
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1k
Лебовски Час назад
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28k
Sheir Час назад
Что-то я ни фига не соблазнился)
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56
ГТА Форевер Час назад
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92k
sapér Vodička 2 часа назад
Пыдоры...............
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Alove_Roleen
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