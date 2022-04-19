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Попробуй увернись: весёлое и немного болезненное развлечение

Попробуй увернись: весёлое и немного болезненное развлечение (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Бутылка   Юмор   вентилятор   видео   девушки   отдых   развлечения   
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Позитивные девушки придумали довольно странное и болезненное развлечение. Они привязали к потолочному вентилятору бутылку с водой и включили его. Сами же они надели шапки и попытались увернуться от летающей по комнате бутылки

Каждый борется со скукой по-своему

В этой игре победитель всегда один - вентилятор.

Источник:

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Метки: Бутылка   Юмор   вентилятор   видео   девушки   отдых   развлечения   
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4  комментария
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20k
Serg2001 Час назад
На горе сосна растёт
Кривая да погнутая,
Я смотрю в твои глаза
А ты ведь еб@нутая... Навеяло, простите... )
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8k
Doctor_Lector 17 минут назад
На каждую лопасть привязывать надо, вот реально интересно будет. И бутылки не с водой, а с песком.
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9k
Ivan 51 минуту назад
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5k
Mowgley 2 часа назад
Пластиковая бутылка нещитово, камушек был бы интереснее

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