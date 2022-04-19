Попробуй увернись: весёлое и немного болезненное развлечение

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Позитивные девушки придумали довольно странное и болезненное развлечение. Они привязали к потолочному вентилятору бутылку с водой и включили его. Сами же они надели шапки и попытались увернуться от летающей по комнате бутылки
Каждый борется со скукой по-своему
В этой игре победитель всегда один - вентилятор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Бутылка Юмор вентилятор видео девушки отдых развлечения
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