Коротко об отдыхе некоторых девушек

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Девушка несколько часов фотографировала свои ноги, а парень те же несколько часов с осуждением наблюдал за этим процессом. Свои мысли он озвучил в видео.
Они нашли друг друга! В видео присутствует ненормативная лексика.
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