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Коротко об отдыхе некоторых девушек

Коротко об отдыхе некоторых девушек (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 13:24
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   видео   девушки   отдых   прикол   фото   
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Девушка несколько часов фотографировала свои ноги, а парень те же несколько часов с осуждением наблюдал за этим процессом. Свои мысли он озвучил в видео.

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Метки: Instagram   видео   девушки   отдых   прикол   фото   
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66k
Холодненький Час назад
Беги парень пока не поздно..
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Abloy_Vlg 4 минуты назад
Молодец парень. Не в бровь, а в глаз! Обратил внимание на сеансы мозговой деградации жирной свинюши
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8k
Вася 8 минут назад
прибалтика чоле ?
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108
Елена Час назад
Здесь нужен третий участник, который будет наблюдать за первыми двумя и ржать.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Себялюбшки и тот,которому не дали. :-)
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