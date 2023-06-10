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Женщина узнала об измене мужа и сожгла его машину

Женщина узнала об измене мужа и сожгла его машину

Автор:
10 июня 2023 18:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Владивосток   Поджог   авто   видео   измена   отношения   
4726
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39-летняя жительница Владивостока узнала о неверности мужа, облила его тачку бензином и подожгла.

Сама поехавшая получила ожоги, с которыми её доставили в больницу, а огонь сжег не только машину её мужа, а также случайную тачку, стоящую рядом.

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Метки: Владивосток   Поджог   авто   видео   измена   отношения   
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25  комментариев
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4k
DDoS 11 часов назад
Тот день, когда сразу отомстила всем бывшим.
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15k
Alex 6 часов назад
Подумаешь мелочи какие. Бабью всё можно. Чужую машину оплатит и не присядет ни на минуту...
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1k
КАКАнгел 8 часов назад
Она понимает что на этом её семейная жизнь кончилась ? Ну то есть совсем . Вернуть уже не получится и нового оленя найти тоже. Нормальный человек не свяжется с такой дурой . ну и 2 машины еще покупать.
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19k
Alush 8 часов назад
Ну есть же для таких целей сковорода и скалка,нахера нужно было машину сжигать?
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2k
Froll 9 часов назад
Как-то мелко.Почему квартиру не спалила с дачей?
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182
Андрей 9 часов назад
а ведь при разводе машинка могла и ей перепасть ! нужно будет снова перечитать 229 том женской логики !
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5k
мемфрид 9 часов назад
Привет статья и срок)
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1k
Александр Долматов 9 часов назад
Одним движением потеряла мужа, машину, здоровье и деньги, которые заплатит за своё лечение и ремонт чужого авто.
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21k
AzuveR 10 часов назад
Машина в чём провинилась ? Не понимаю я баб ,которые за измены мужа ,жгут ,громят и т.д., машины. После этих действий , мужья ,что перестанут изменять ,начнут больше любить этих п..звёзд ?
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2k
crownanniversury 10 часов назад
Меркантильные создания..Думают что деньги и имущество самое важное в жизни!Включайте мозг и думайте,ПОЧЕМУ ОН ИЩЕТ НА СТОРОНЕ ТО,ЧТО НЕ МОЖЕТЕ ДАТЬ ВЫ!К супругам обоих полов относится!
@Брак надо продлять каждый год в ЗАГСе,чтобы оба супруга думали над своим поведением!@
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2k
qwer 11 часов назад
"Во Владивостоке женщина сожгла тачку мужа, когда узнала о его измене" .
Сожгла бы бабу, тачка то при чём?
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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
"Огнетушитель есть?" Бляяяяя....

Братан, ты прав, он щас точно поможет!
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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
Ну теперь точно он поймёт кого потерял, вернётся к ней и они заживут долго и счастливо. Шах и мат логика.
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22k
BiZ 11 часов назад
ну теперь он ее точно полюбит.
- огнетушитель есть?
- а?
- огнетушитель есть?
- а?
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7k
sedoisever 12 часов назад
"Об его..."
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18k
Bill 12 часов назад
Ерунда, дело житейское.
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5k
Горожанин 12 часов назад
"Во Владивостоке женщина сожгла тачку мужа, когда узнала о его измене".

Не всю тачку мужа сожгла, а только половину. Вторую половину - свою сожгла. Баш на баш вышло.
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90k
Херанука Паибалу 13 часов назад
спалила чужую - будет платить
машина-то вообще ни в чем не виновата
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