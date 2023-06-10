Женщина узнала об измене мужа и сожгла его машину

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39-летняя жительница Владивостока узнала о неверности мужа, облила его тачку бензином и подожгла.
Сама поехавшая получила ожоги, с которыми её доставили в больницу, а огонь сжег не только машину её мужа, а также случайную тачку, стоящую рядом.
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Тута-ка штрафом не отделается - уничтожение имущества общественно-опасным способом (поджог в том числе)дело
серьезное.
@Брак надо продлять каждый год в ЗАГСе,чтобы оба супруга думали над своим поведением!@
Сожгла бы бабу, тачка то при чём?
Мужик нашёл то, что не могла (или не хотела) дать жена.
Братан, ты прав, он щас точно поможет!
- огнетушитель есть?
- а?
- огнетушитель есть?
- а?
Не всю тачку мужа сожгла, а только половину. Вторую половину - свою сожгла. Баш на баш вышло.
машина-то вообще ни в чем не виновата