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Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин

Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин

Автор:
18 мая 2023 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   авто   видео   испуг   
1584
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Мужчина подшучивает над незнакомцами, которые постоянно фотографируются у его автомобиля. Наглецы любят прислоняться к дорогому транспортному средству своими пятыми точками, а некоторые и вовсе садятся на него.

Сфоткай, типа я успешен.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   авто   видео   испуг   
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25  комментариев
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44k
Цыц тут у меня 57 минут назад
В чем интерес фотографироваться рядом с чужой машиной?
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1k
Николай 11 минут назад
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107
Мандалай Иванович 18 минут назад
Нужно что бы не рычала, а током била ))))))
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148
grigorenko vladislav Полчаса назад
Один понторез понтуется, выкладывая ролики, как другие беспонтовщики пытаются понтоваться возле понтовой тачки, ключ от которой ему дали с понтом подержать.
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13
Андрей Касперский Полчаса назад
он реально ее заводит или включает запись через динамики и саб
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
наглые твари
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13
Андрей Касперский Полчаса назад
купил такую тачку, будь готов что ее будут фоткать и с нею фоткаться.
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1k
Умер от варенья Полчаса назад
Был у меня случай - присели как-то две милые девчонки на капот моего авто, не с целью селфи делать, ну как присели, слегка прислонились и свои гамбургеры поедали. Авто у меня всегда простенькие были, на тот момент старенькая альмера. Ну, присели и присели, я тоже за рулем, удобно - картошка фри, наггетсы, кола и довольно симпатичные попы. Нервы сдали, когда они запачканные салфетки на капот складывать начали, пришлось слегка напугать клаксоном :)
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14k
kotovski 39 минут назад
к сожалению это израильская вседозволенность от того что тут многих давно небили...
сам был свидетелем как мою машину царапнули дверью...
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5k
Наталья 40 минут назад
никогда не понимала прикола фоткаться с машиной) тем более - чужой
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25k
Михаил Сметанкин 44 минуты назад
П-ц, тачка стоит дороже чем вся их жизнь, а они еще и садятся на нее!
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5k
pinbalist 50 минут назад
В чём прикол сфоткаться с тачкой? Во-первых это просто вещь, во-вторых она не твоя. Зачем, а главное - нах..я?
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32k
АнтонПолднев 56 минут назад
Всегда смешили такие лайкодрочеры. Это вообще зачем делается? Сфоткался он у такой машины, выложил в ВК, и все в его ПТУ такие: "Оооо, видал Витёк как поднялся? Какую тачку себе купил... Значит стартап с пустыми бутылками реально работает..."
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410
RDV Час назад
представляю как его заепали эти фотальщики... еще такие наглые садятся на нее жопами своими немытыми, чуть ли не на крышу залязят)
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