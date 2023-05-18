Автомобилист пугает наглых любителей фотосессий у чужих машин

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Мужчина подшучивает над незнакомцами, которые постоянно фотографируются у его автомобиля. Наглецы любят прислоняться к дорогому транспортному средству своими пятыми точками, а некоторые и вовсе садятся на него.
Сфоткай, типа я успешен.
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