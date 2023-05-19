Курьёз во время съемки рекламы автомобильных стёкол

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Девушка попала в неловкую ситуацию, снимаясь в рекламе автомобильных стёкол. Героиня ролика должна была по очереди разбить два стекла и доказать, что продукция её работодателя лучше и прочнее. Однако что-то пошло не так.
Секретные технологии
Реклама автомобильного стекла пошла не по плану.
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вот как надо снимать рекламу что бы продать - обратите внимание как виртуозно она "ломает" шлем который хочет впарить