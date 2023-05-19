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Курьёз во время съемки рекламы автомобильных стёкол

Курьёз во время съемки рекламы автомобильных стёкол

Автор:
19 мая 2023 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   авто   автомобильно стекло   видео   курьёзы   
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Девушка попала в неловкую ситуацию, снимаясь в рекламе автомобильных стёкол. Героиня ролика должна была по очереди разбить два стекла и доказать, что продукция её работодателя лучше и прочнее. Однако что-то пошло не так.

Секретные технологии

Реклама автомобильного стекла пошла не по плану.

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Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   авто   автомобильно стекло   видео   курьёзы   
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15  комментариев
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10k
Copycat 2 часа назад
Зато честно)

вот как надо снимать рекламу что бы продать - обратите внимание как виртуозно она "ломает" шлем который хочет впарить
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2k
v_m_s Минуту назад
https://www.youtube.com/results?search_query=пытается разбить стекло машиныhttps://www.youtube.com/results?search_query=пытается разбить стекло машины
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7k
Андрей 22 минуты назад
Был уверен, что она китаец, пока не включил звук. Надо же так ошибаться
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9k
Oleg 22 минуты назад
что вы знаете о курьёзах... расскажите это товарищу Маску )

Ссылка youtu.be
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1k
SmartCat101 24 минуты назад
против лома - нет приёма!
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2k
smokes 37 минут назад
Ну как обычно для женщин, перепутала лево с право
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8k
Trenzel2003 39 минут назад
Блондинка перекрашеная в шатенку перепутала стекла.
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1k
Николай 44 минуты назад
Ну тут детэйлинг какой-то, а я помню как Вольво автоматические тормоза презентовала и у кибертрака по моему проблемы были тоже со стёклами)
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Поменять заголовок на "Какое говно впаривают нам торгаши", и будет отлично
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