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Когда у тебя нет мужика, то приходится изощряться

Когда у тебя нет мужика, то приходится изощряться

Автор:
15 апреля 2024 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Хитрость   Юмор   вторая половинка   идея   мужик   фото   
1606
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Как сделать фотографии, чтобы все поверили, будто у тебя есть вторая половинка! Правда, для исполнения некоторых трюков тебе понадобятся недюжинная ловкость и гибкость!

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Метки: Девушка   Хитрость   Юмор   вторая половинка   идея   мужик   фото   
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5  комментариев
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61k
turyst 2 часа назад
Не быть, а казаться.
Не в жизни, а в сети.

Зачем?
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6k
heta 9 минут назад
Мужика нет, но нужно показать, что он у тебя есть. Чтобы он так и не появился, поскольку у тебя "он и так уже есть".
Я всё правильно понял?
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2k
Dimon 21 минуту назад
К сожалению притворство и поведение на людях, которое в корне отличается от поведения дома известно издавна! Отсюда искренние удивления соседей и общественности, когда выясняются ужасные подробности, как например многолетнее издевательство, голодание и прочие преступления приличных с виду людей или семей!
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128k
Аааа Полчаса назад
Чем изощряться так, проще первого встречного попросить подсобить или нанять кого-то на 2 минуты.

Впрочем, если бы были навыки общения с посторонними, то и со второй половиной быстро бы решилось
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3521 пост (3301 в горячем)

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