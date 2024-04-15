Когда у тебя нет мужика, то приходится изощряться

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Как сделать фотографии, чтобы все поверили, будто у тебя есть вторая половинка! Правда, для исполнения некоторых трюков тебе понадобятся недюжинная ловкость и гибкость!
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Не в жизни, а в сети.
Зачем?
Я всё правильно понял?
Впрочем, если бы были навыки общения с посторонними, то и со второй половиной быстро бы решилось