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Девушка пытается распилить доску

Девушка пытается распилить доску

Автор:
30 ноября 2023 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   доска   урок труда   школа   
1970
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У школьницы возникли некоторые трудности на уроке. Однако девушка не собиралась сдаваться.

Ученица решила не обращаться за помощью к преподавателю и своим одноклассникам.

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   доска   урок труда   школа   
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22  комментария
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7k
Roman 50 минут назад
За незакреплённые тиски распинал бы придурка трудовика.
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andretry 5 минут назад
Ладно, одна девушка пилит какую-то старую доску (по торцу видно, что почти гнилую), но что делает стамеской другая?
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34k
Snork Snorkoff 6 минут назад
Только мне было больно видеть как она столешницу тисками усасывает?
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25k
ЦСКА 15 минут назад
Интересно, тиски изначально незакреплены или она их с креплений сорвала?
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223
ruslan d 17 минут назад
Ну как бы ей это в жизни нафиг не надо , как и огромному количеству мужиков ... НО один вопрос , а это не по металлу пила ?
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223
ruslan d Seryi_spb 10 минут назад
Ниче се , не видел таких )))
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223
ruslan d Seryi_spb 4 минуты назад
У меня не было такого предмета ...
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223
ruslan d мемфрид 3 минуты назад
понял )
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8k
Nikolay Полчаса назад
а за соседним столом парни пытаются борщ сварить?
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223
ruslan d Nikolay 16 минут назад
Что там сложного ?
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22k
BiZ 39 минут назад
день начинается с постановы
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34k
Fat Lynx 41 минуту назад
Хорошо, что тиски на ногу не уронила.
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3k
Дмитрий 42 минуты назад
Справедливости ради, можно было бы взять полотно с редким зубом или полотно по сухой древесине =) По дереву полотно конечно найти тяжело, но они всё же есть. Я тут в магазине устал объяснять продавщице что ищу специальные шурупы для перфорированного крепежа, а она мне всё время приносила саморезы для пола =)
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36k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Тиски не прикручены, пила вообще - ножовка по металлу. Либо трудовик прикололся, но скорее - долбень.

Но девица, надо признать, пилит ровно, особенно с учётом полотна. У меня бы так не получилась. А что упёрлась, так по запаре я и не такие косяки творил
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3k
xbrat 51 минуту назад
Меня больше порадовал способ крепления заготовки в свободно перемещающихся по столу тисках))
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14k
gavrosh 51 минуту назад
А нафига там тиски? Ладно прикручены были бы, а так только усложняют квест)
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2k
Victor Час назад
девушки, помните: шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, завинченый отверткой
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16k
GROMOZEKA Час назад
Просчиталась!
Но где?
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Алексей Час назад
это все таки девушка(будем снисходительны) вот парень боюсь так же будет стараться
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