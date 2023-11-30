Девушка пытается распилить доску

1970
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У школьницы возникли некоторые трудности на уроке. Однако девушка не собиралась сдаваться.
Ученица решила не обращаться за помощью к преподавателю и своим одноклассникам.
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Но девица, надо признать, пилит ровно, особенно с учётом полотна. У меня бы так не получилась. А что упёрлась, так по запаре я и не такие косяки творил
Но где?