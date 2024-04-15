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Сообщество Без кота и жизнь не та 2246 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот не хочет сидеть на дереве

Кот не хочет сидеть на дереве

Автор:
15 апреля 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Дерево   Прикол   животные   кот   кошка   
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Домашний питомец отказывается залезать на дерево и сидеть на нём, хотя для многих котов это одно из самых любимых развлечений.

Несмотря на то, что котики живут с человеком уже много тысяч лет, они до сих пор полностью не одомашнены. Проказники очень хорошо помнят и знают свою хищную природу. Но, как это часто бывает, исключения все же есть. Например, котик из этого видео.

Этот домашний котофей наотрез отказывался залезать на дерево, хотя для пушистиков это одно из самых любимых развлечений. Ситуацию не спас и хозяин, поднимающий рыжего пушка к веточкам. Бедняга совершенно не понимал, чего именно от него хотят люди. Ведь единственное место, где он должен сейчас находиться – это мягкая и теплая лежанка, а не какие-то деревья.

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Метки: Видео   Дерево   Прикол   животные   кот   кошка   
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2  комментария
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34k
Slonyash 50 минут назад
Как он потом спускаться будет такой толстый? Оставь кота в покое!
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32k
Axel 16 минут назад
Наш залазит добровольно. Проблемы начинаются при спуске)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3632 поста (3592 в горячем)

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