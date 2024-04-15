Кот не хочет сидеть на дереве

Несмотря на то, что котики живут с человеком уже много тысяч лет, они до сих пор полностью не одомашнены. Проказники очень хорошо помнят и знают свою хищную природу. Но, как это часто бывает, исключения все же есть. Например, котик из этого видео.

Этот домашний котофей наотрез отказывался залезать на дерево, хотя для пушистиков это одно из самых любимых развлечений. Ситуацию не спас и хозяин, поднимающий рыжего пушка к веточкам. Бедняга совершенно не понимал, чего именно от него хотят люди. Ведь единственное место, где он должен сейчас находиться – это мягкая и теплая лежанка, а не какие-то деревья.