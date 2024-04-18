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Сообщество Без кота и жизнь не та 2259 постов • 510 подписчиков подписаться
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В Китае стали популярны гигантские подушки в виде домашних животных

В Китае стали популярны гигантские подушки в виде домашних животных

Автор:
18 апреля 2024 07:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Китай   животные   кот   кошка   подушка   
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В Китае новый тренд: подушки, на которых напечатана фотография домашнего питомца клиента. На выбор покупателям предлагаются несколько размеров: 80, 130 и 180 сантиметров.

Самая большая подушка обойдётся примерно в 15 000 рублей.

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Метки: Видео   Китай   животные   кот   кошка   подушка   
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Forestdude
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