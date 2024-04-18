В Китае стали популярны гигантские подушки в виде домашних животных

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В Китае новый тренд: подушки, на которых напечатана фотография домашнего питомца клиента. На выбор покупателям предлагаются несколько размеров: 80, 130 и 180 сантиметров.
Самая большая подушка обойдётся примерно в 15 000 рублей.
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