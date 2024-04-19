Перепуганная кошка совершила эффектный прыжок

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Камера наблюдения, установленная в доме молодой пары, запечатлела забавный инцидент. Кошки заинтересовались одеждой на вешалке возле входной двери. Один из питомцев имел неосторожность опрокинуть предмет одежды на другого, чем сильно его напугал.
Напуганная кошка совершил эффектный прыжок над головой молодого человека. Хозяин понял, что произошло только после просмотра видео.
Автор видео уточнил, что с кошкой всё в порядке. Питомец приземлился на игрушку.
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