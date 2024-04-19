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Сообщество Без кота и жизнь не та 2269 постов • 510 подписчиков подписаться
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Перепуганная кошка совершила эффектный прыжок

Перепуганная кошка совершила эффектный прыжок

Автор:
19 апреля 2024 07:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   кошка   прыжок   
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Камера наблюдения, установленная в доме молодой пары, запечатлела забавный инцидент. Кошки заинтересовались одеждой на вешалке возле входной двери. Один из питомцев имел неосторожность опрокинуть предмет одежды на другого, чем сильно его напугал.

Напуганная кошка совершил эффектный прыжок над головой молодого человека. Хозяин понял, что произошло только после просмотра видео.

Автор видео уточнил, что с кошкой всё в порядке. Питомец приземлился на игрушку.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   животные   кот   кошка   прыжок   
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4  комментария
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10k
vasilykopkov 42 минуты назад
Похоже, кот антигравитацию включил...
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7k
Евгений Д 37 секунд назад
Прыжок Супермена
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12k
Летучий Мыш Минуту назад
Мне реакция собакина понравилась)
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36k
Fat Lynx 17 минут назад
Там в углу какая-то крыса которая аннигилировала мохнатого силой мысли, а потом презрев гравитацию продемонстрировала левитацию за кадр.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3917 постов (3910 в горячем)

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