Девушка сделала туннель для своего кота из коробки для телевизора

На сайте одного из производителей электроники есть инструкции того, как подарить коробке для телевизора вторую жизнь. С помощью нехитрых схем можно превратить картонную упаковку в какой-то предмет для дома: столик, полку, различные арт-объекты и котомебель. Героиня ролика купила телевизор и решила сделать для своего кота туннель по одной из инструкций.