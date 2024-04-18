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Девушка сделала туннель для своего кота из коробки для телевизора

Девушка сделала туннель для своего кота из коробки для телевизора

Автор:
18 апреля 2024 13:50
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   животные   коробка   кот   кошка   телевизор   
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На сайте одного из производителей электроники есть инструкции того, как подарить коробке для телевизора вторую жизнь. С помощью нехитрых схем можно превратить картонную упаковку в какой-то предмет для дома: столик, полку, различные арт-объекты и котомебель. Героиня ролика купила телевизор и решила сделать для своего кота туннель по одной из инструкций.

По словам автора кот остался доволен. Интересно, насколько питомцу хватит такого туннеля... день, пару часов?

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Метки: Видео   животные   коробка   кот   кошка   телевизор   
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1  комментарий
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Алексей 50 минут назад
Моему на неделю, не больше - потому что сгрызёт нафинг.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3226 постов (3161 в горячем)

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