Оригинальный способ лежать в ванне с котом

Парадокс котиков в том, что они до смерти боятся воды, но при этом постоянно к ней стремятся. Особенно, если их человек принимает ванну. Часто это заканчивается тем, что пушистый становится мокрым.

Чтобы не причинять страданий своему любимцу, предприимчивые хозяева придумали своеобразную лодку, чтобы совместно принимать ванну. Для этого они использовали пластмассовый ящик из холодильника. Таким образом котик может спокойно принять ванну и побыть рядом с хозяином.