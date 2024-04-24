Оригинальный способ лежать в ванне с котом

Большинство котов не любит воду. Однако многие из них постоянно пытаются залезть к хозяевам в ванну. Пушистый герой видео как раз входит в их число. Отказывать питомцу хозяевам не хотелось, поэтому они нашли компромиссное решение.
Парадокс котиков в том, что они до смерти боятся воды, но при этом постоянно к ней стремятся. Особенно, если их человек принимает ванну. Часто это заканчивается тем, что пушистый становится мокрым.
Чтобы не причинять страданий своему любимцу, предприимчивые хозяева придумали своеобразную лодку, чтобы совместно принимать ванну. Для этого они использовали пластмассовый ящик из холодильника. Таким образом котик может спокойно принять ванну и побыть рядом с хозяином.
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