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Сообщество Без кота и жизнь не та 2231 пост • 510 подписчиков подписаться
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Кот, для которого любая дверь не помеха

Кот, для которого любая дверь не помеха

Автор:
11 апреля 2024 12:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   дверь   животные   кот   лишний вес   неожиданно   
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Многие стараются похудеть к лету. Однако этот кот решил наоборот набрать массу. Из некогда худого питомца он превратился в настоящего здоровяка.

Настоящая машина! Такого, кажется, любая дверь не остановит

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Метки: Видео   дверь   животные   кот   лишний вес   неожиданно   
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КВТИУ-80 Час назад
Тяжелоатлет, однако
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3606 постов (3516 в горячем)

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