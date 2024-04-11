Кот, для которого любая дверь не помеха

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Многие стараются похудеть к лету. Однако этот кот решил наоборот набрать массу. Из некогда худого питомца он превратился в настоящего здоровяка.
Настоящая машина! Такого, кажется, любая дверь не остановит
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