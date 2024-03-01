Не толстый, просто кость пушистая

О важности физической нагрузки не стоит забывать ни людям, ни домашним питомцам. Ведь результат безграничной лени может быть весьма печальным, и котик из этого видео показал почему.

Он хотел запрыгнуть на окошко, но не учел один очень важный момент. А именно, свою растолстевшую за зиму пушистую кость. Из-за нее проказник не смог пробраться через решетку к окошку и был вынужден спрыгнуть вниз. Теперь пушистику нужно будет тыгыдыгать в два раза больше, чтобы привести себя в форму к лету.