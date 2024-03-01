Не толстый, просто кость пушистая

Очень важно придерживаться принципов здорового и сбалансированного питания. Также не стоит забывать о физической активности. Кот это доказал на своём примере.
О важности физической нагрузки не стоит забывать ни людям, ни домашним питомцам. Ведь результат безграничной лени может быть весьма печальным, и котик из этого видео показал почему.
Он хотел запрыгнуть на окошко, но не учел один очень важный момент. А именно, свою растолстевшую за зиму пушистую кость. Из-за нее проказник не смог пробраться через решетку к окошку и был вынужден спрыгнуть вниз. Теперь пушистику нужно будет тыгыдыгать в два раза больше, чтобы привести себя в форму к лету.
Источник:
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