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Сообщество Без кота и жизнь не та 2083 поста • 506 подписчиков подписаться
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Не толстый, просто кость пушистая

Не толстый, просто кость пушистая

Автор:
01 марта 2024 08:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   застрял   кот   лишний вес   
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Очень важно придерживаться принципов здорового и сбалансированного питания. Также не стоит забывать о физической активности. Кот это доказал на своём примере.

О важности физической нагрузки не стоит забывать ни людям, ни домашним питомцам. Ведь результат безграничной лени может быть весьма печальным, и котик из этого видео показал почему.

Он хотел запрыгнуть на окошко, но не учел один очень важный момент. А именно, свою растолстевшую за зиму пушистую кость. Из-за нее проказник не смог пробраться через решетку к окошку и был вынужден спрыгнуть вниз. Теперь пушистику нужно будет тыгыдыгать в два раза больше, чтобы привести себя в форму к лету.

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Метки: Видео   Прикол   животные   застрял   кот   лишний вес   
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2  комментария
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Григорий Час назад
кошка, беременная походу.
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Сибиряк Час назад
Это кошка, причём беременная.
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