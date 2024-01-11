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Сообщество Без кота и жизнь не та 1908 постов • 493 подписчика подписаться
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Кот эффектно проник в комнату хозяина

Кот эффектно проник в комнату хозяина

Автор:
11 января 2024 09:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   в мире   дверь   животные   кот   
1186
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Кот настолько сильно хотел попасть в комнату, где находился хозяин, что его не остановило даже препятствие в виде закрытой двери.

Некоторые котики обладают не только природным нахальством, но и невероятной настырностью, которая сводит с ума их хозяев. Котейка из видео тоже любит докучать владельцу. И ради внимания человека этот пушистый упрямец не останавливается даже перед закрытой дверью.

Чтобы попасть в комнату хозяина, котофей протиснулся через узенький зазор между дверью и полом, доказав, что никакие преграды не помешают ему добиться желаемого.

«Человек, я пришел, гладь меня!» — сказал бы настырный котик, зайдя в комнату, если бы научился говорить.


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Метки: Видео   Прикол   в мире   дверь   животные   кот   
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3  комментария
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
У меня кот научился прыгать на ручку дверную, тянуть ее вниз и открывать дверь. Сначала обе лапы задействовал, сейчас уже одной справляется.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 15 минут назад
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351
ruslan d 53 минуты назад
Кошки это жидкость
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