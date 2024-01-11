Кот эффектно проник в комнату хозяина

Некоторые котики обладают не только природным нахальством, но и невероятной настырностью, которая сводит с ума их хозяев. Котейка из видео тоже любит докучать владельцу. И ради внимания человека этот пушистый упрямец не останавливается даже перед закрытой дверью.

Чтобы попасть в комнату хозяина, котофей протиснулся через узенький зазор между дверью и полом, доказав, что никакие преграды не помешают ему добиться желаемого.