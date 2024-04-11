«Я живой! Я живой!!!»: полицейские спасли провалившегося под лёд рыбака в Ангарске

Ангарского пенсионера, который провалился под тонкий весенний лед, пришлось вытаскивать в четыре руки сотрудникам патрульно-постовой службы.
На кадрах видно, что подоспели добрые молодцы как нельзя вовремя — еще немного, и мужчина утонул бы. Незадачливый рыбак был обессилен, замерз от ледяной воды и с трудом говорил.
Однако кое-что рыбак сказать все-таки смог. Как только он оказался на безопасном расстоянии от полыньи, он тут же произнес сакральное: «Я живой!». Второй день рождения мужчине запомнится явно надолго. Остается надеяться, что в следующий раз пенсионер не станет так беспечно относиться к жизни и предпочтет только летнюю рыбалку на берегу реки.
Источник:
- Рыба сбежала от хвастливого рыбака
- Мужчина спас попавшую в беду птицу
- Спасение упавшего в колодец быка
- Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки
- Водитель обрызгал пенсионера, а затем напал на него
- Норма-а-ально
- Рыбачишь, а клюет хоть?!
- Ага
Для любителей походить по весеннему льду, как бывший профессиональный спасатель на водах, даю справку: нет смерти дольше и страшнее чем утопление в сознании.