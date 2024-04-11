«Я живой! Я живой!!!»: полицейские спасли провалившегося под лёд рыбака в Ангарске

На кадрах видно, что подоспели добрые молодцы как нельзя вовремя — еще немного, и мужчина утонул бы. Незадачливый рыбак был обессилен, замерз от ледяной воды и с трудом говорил.

Однако кое-что рыбак сказать все-таки смог. Как только он оказался на безопасном расстоянии от полыньи, он тут же произнес сакральное: «Я живой!». Второй день рождения мужчине запомнится явно надолго. Остается надеяться, что в следующий раз пенсионер не станет так беспечно относиться к жизни и предпочтет только летнюю рыбалку на берегу реки.