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«Я живой! Я живой!!!»: полицейские спасли провалившегося под лёд рыбака в Ангарске

«Я живой! Я живой!!!»: полицейские спасли провалившегося под лёд рыбака в Ангарске

Автор:
11 апреля 2024 11:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Ангарск   Видео   Рыбак   Спасение   лед   пенсионер   провалился   
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Ангарского пенсионера, который провалился под тонкий весенний лед, пришлось вытаскивать в четыре руки сотрудникам патрульно-постовой службы.




На кадрах видно, что подоспели добрые молодцы как нельзя вовремя — еще немного, и мужчина утонул бы. Незадачливый рыбак был обессилен, замерз от ледяной воды и с трудом говорил.


Однако кое-что рыбак сказать все-таки смог. Как только он оказался на безопасном расстоянии от полыньи, он тут же произнес сакральное: «Я живой!». Второй день рождения мужчине запомнится явно надолго. Остается надеяться, что в следующий раз пенсионер не станет так беспечно относиться к жизни и предпочтет только летнюю рыбалку на берегу реки.


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Метки: Ангарск   Видео   Рыбак   Спасение   лед   пенсионер   провалился   
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7  комментариев
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3k
brrr Час назад
Я живой и бухой
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587
А П Минуту назад
Бать, у тебя нормаль все? (с)
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1k
Flint 13 минут назад
''Я живой, я живой - жаль проблемы с головой...''
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11k
Garpia121 19 минут назад
Он еще и пьяненький, и живой.
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50
ddtranslator Полчаса назад
- Бать, тебе нормально?
- Норма-а-ально
- Рыбачишь, а клюет хоть?!
- Ага
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Зря спасали. Кидайте обратно. Может к следующему сезону этот синяк и поумнеет. Хотя ... сомневаюсь я в этом
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182
Алексей Давыдов Час назад
Как задолбали эти ушлепки...после вытаскивания такого надо сразу штраф выписывать на 10-ки тысяч рублей.

Для любителей походить по весеннему льду, как бывший профессиональный спасатель на водах, даю справку: нет смерти дольше и страшнее чем утопление в сознании.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3388 постов (3086 в горячем)

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