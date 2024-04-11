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История роскошной самки, которая достойна большего

История роскошной самки, которая достойна большего

Автор:
11 апреля 2024 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Такси   Юмор   история   парень   эконом   
2621
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Девушка познакомилась с парнем, который вызвал ей такси «эконом» класса, чем она оскорбилась и заблокировала его.

Пожалуй, тот самый случай, когда парню сильно повезло

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Метки: Видео   Девушка   Такси   Юмор   история   парень   эконом   
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22  комментария
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29k
Макарыч 2 часа назад
А где тут "роскошная девушка"?
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1k
Кактус 57 секунд назад
Вижу двух ботексных куриц. Где роскошь?
Уберегся парень. Радует))
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1k
Андрей Граф 4 минуты назад
страшная шмара
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25k
MrGod 4 минуты назад
Не может ездить на экономе?
Будет ездить на 40 кошках!
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1k
Тимур 10 минут назад
Обычная тарелочница, чайка, абьюзерша, наседка, содержанка, паразитка,попрошайка с повышенным ЧСВ и девственным мозгом, и вагиной, в которой свободно, как флагом в космосе махать, которая уверенная, что ей все должны.
Просто бесполезное создание...
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1k
Уходим отсюда 19 минут назад
Да уж, тут мозг уже не спасти видать
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3k
Seryi_spb 22 минуты назад
И я по шпалам, опять по шпалам, пошла домой по привычке...
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506
Андрей Елизаров Полчаса назад
Да, парню сильно повезло.
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26k
Slawa49 Полчаса назад
пля, бабы одеты как клоуны
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8k
tamin Полчаса назад
Ой блин тебе цена 5 рублей в час.
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26k
Slawa49 Полчаса назад
такая хабалка не может езъдить на экономе! исключительно на маршрутке!
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132
rus 39 минут назад
А на чем ты приехала сюда? А сюда я приехала на метрооо.
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27k
сеньор Леонсио 55 минут назад
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31k
AzuveR Час назад
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1k
Uganda Час назад
Неужели кого-то так прижало, что он к ней сам подкатил и не распознал под пафосным обликом шалаву обыкновенную?
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97k
Доктор Джонс Час назад
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Гомерчик 2 часа назад
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7k
Бу 2 часа назад
ТП
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3k
Сергей 2 часа назад
Сорокет стукнет, будешь и на трамвае ездить.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3388 постов (3086 в горячем)

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