История роскошной самки, которая достойна большего

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Девушка познакомилась с парнем, который вызвал ей такси «эконом» класса, чем она оскорбилась и заблокировала его.
Пожалуй, тот самый случай, когда парню сильно повезло
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