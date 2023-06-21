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Неловко вышло: рассказ девушки о первом сексуальном опыте

Неловко вышло: рассказ девушки о первом сексуальном опыте

Автор:
21 июня 2023 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   история   секс   
2788
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Девушка поделилась со знакомыми комичной историей из своей жизни. Героиня ролика рассказала, о первом опыте орального секса и о том, к чему всё привело.

Хорошо, когда есть к кому обратиться.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   Юмор   история   секс   
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10  комментариев
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6k
salim777 Час назад
Этот дивный рассказ про первый отсос конечно непременно достоин стать известен широкой публике. Зачем тут это вообще?
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3k
sers 9 минут назад
Про шман довка.
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1k
SergS1 17 минут назад
Напомнило...
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13k
Ivan 18 минут назад
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2k
crownanniversury 47 минут назад
Поколение публичных идиотов.
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8k
KarabasBarabas 54 минуты назад
А телочка-то все равно симпатичная
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27k
Андрей 54 минуты назад
Ну ладно отсос первый , но ангиной то что не болела никогда в детстве?
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