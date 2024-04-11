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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1347 постов • 58 подписчиков подписаться
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Сотрудница общепита выстрелила в покупателя из-за картошки фри

Сотрудница общепита выстрелила в покупателя из-за картошки фри

Автор:
11 апреля 2024 11:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Хьюстон   конфликт   негатив   негры   общепита   
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В Хьюстоне чернокожая работница общепита расстреляла машину клиента, в которой находилась целая семья, так как мужчина был недоволен, что ему не доложили картофель фри, который он оплатил.

Сначала в него полетели кубики льда, а потом и пули.

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Метки: Видео   Хьюстон   конфликт   негатив   негры   общепита   
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15  комментариев
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18k
Majul Час назад
Опять белые "угнетатели"? Смею пасть разевать на "невинную" черную жиробасину, которой указали на воровство? Точно расисты, ага
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969
MidMaster 13 минут назад
Вредная еда убивает :)
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
этому баяну уже 100 лет
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1k
Flint 41 минуту назад
драйвбай пошёл не по плану...
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13k
Марсианин 43 минуты назад
- 9 граммов в сердце?
- Постой! Не зови!
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20k
banzai7 47 минут назад
Картошку?
Для тебя только маслины!!!
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4k
cnob7 49 минут назад
нигы, они такие
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3k
Duke_kir 58 минут назад
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15k
Александр Час назад
Новый Хэппи-Милл, с витаминами A, C и Pb
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12k
Б.Касторский Час назад
Да норм всё будет! Черная и бодипозитивная, а приведет ещё жену свою так ещё и покупатель виноват будет.
Маразм же так работает?
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Как способ борьбы с массовым ожирением. У нас можно ввести при продаже сигарет и бухла. А то депутаты уже не знают, что предложить.
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5k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Хьюстон, у нас проблемы..
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9k
Колорад 2 часа назад
Надо взять на вооружение!
:D
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3388 постов (3086 в горячем)

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