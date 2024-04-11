Сотрудница общепита выстрелила в покупателя из-за картошки фри

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В Хьюстоне чернокожая работница общепита расстреляла машину клиента, в которой находилась целая семья, так как мужчина был недоволен, что ему не доложили картофель фри, который он оплатил.
Сначала в него полетели кубики льда, а потом и пули.
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Для тебя только маслины!!!
Маразм же так работает?
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