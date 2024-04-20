Медведь, решивший встать на путь воина

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Чтобы освоить боевые искусства, нужно быть очень целеустремленным. Да, на обучение уйдут долгие годы, но в конце концов результат будет стоить того. И герой этого видео знает это как никто другой.
Как и его черно-белый товарищ, он решил стать на путь война дракона. И начал косолапый с освоения бодзюцу. Пушистый нашел палку и начал свое обучение. Мишка крутил палочку из стороны в сторону, стараясь превосходно отточить этот навык. И даже когда палка случайно отлетела в сторону, он не сдался. Мишутка встал, нашел ее и продолжил свои тренировки.
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