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Как выглядит соревнование по выпасу свиней

Как выглядит соревнование по выпасу свиней

Автор:
18 апреля 2024 07:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   животные   люди   свинья   соревнования   
975
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В США проходят соревнования по выпасу свиней, на которых участникам нужно держать зрительный контакт с судьями.

Участникам соревнований необходимо как можно дольше поддерживать зрительный контакт с судьями, чтобы получить больше очков.

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Метки: Видео   США   животные   люди   свинья   соревнования   
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3  комментария
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373
Dima Час назад
ну теперь все ясно, так они и на уСраине действуют!
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7k
Евгений Д 14 минут назад
От нехрен делать ?
А моргать то можно ? А свинье ?
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Цирк уродов. Такие же [мат]-бо как и в Хоббихорсинге.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3643 поста (3603 в горячем)

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