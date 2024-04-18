Как выглядит соревнование по выпасу свиней

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В США проходят соревнования по выпасу свиней, на которых участникам нужно держать зрительный контакт с судьями.
Участникам соревнований необходимо как можно дольше поддерживать зрительный контакт с судьями, чтобы получить больше очков.
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А моргать то можно ? А свинье ?