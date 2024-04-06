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В Москве вор в трусах влез через окно в чужую квартиру

В Москве вор в трусах влез через окно в чужую квартиру

Автор:
06 апреля 2024 10:52
Сообщество : Криминал
Метки: в трусах   вор   камера   квартира   кот   крада   ограбление   
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Москвич в трусах влез в чужую квартиру через окно и похитил одежду и украшения. Очевидцами ограбления стали видеокамера и кот.

Инцидент произошёл в Марфино. Хозяева в момент вторжения находились на даче, но сразу узнали о нём — в квартире они установили камеру наблюдения с удалённым доступом. Они сразу сообщили в полицию.

55-летнего воришку оперативно отследили и задержали на Ленинградском проспекте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже. 


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Метки: в трусах   вор   камера   квартира   кот   крада   ограбление   
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3  комментария
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35k
Teodor 47 минут назад
"Мне нужна твоя одежда" М-да.... Терминатор уже не тот.
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9k
Гвоздь Час назад
пришелец из будущего штоле?
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17
PPP... Час назад
Кот был в аху@, дайте ему психиатра.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2070 постов (2025 в горячем)

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