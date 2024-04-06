В Москве вор в трусах влез через окно в чужую квартиру

994
1
1
Москвич в трусах влез в чужую квартиру через окно и похитил одежду и украшения. Очевидцами ограбления стали видеокамера и кот.
Инцидент произошёл в Марфино. Хозяева в момент вторжения находились на даче, но сразу узнали о нём — в квартире они установили камеру наблюдения с удалённым доступом. Они сразу сообщили в полицию.
55-летнего воришку оперативно отследили и задержали на Ленинградском проспекте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Источник:
Ссылки по теме:
- Минута из жизни кота
- В Америке дедушка сумел разогнать грабителей
- Как выглядит мир глазами кота
- Кот "деактивировал" камеру видеонаблюдения
- Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии
Новости партнёров
реклама