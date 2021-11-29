Минута из жизни кота

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Владелец кота прикрепил на питомца камеру и показал мир его глазами. Получившееся видео выглядит как демонстрация игрового процесса нового симулятора, в котором геймеру дают почувствовать себя котом.
Как выглядит мир глазами кота.
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