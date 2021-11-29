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Сообщество Без кота и жизнь не та 1010 постов • 398 подписчиков подписаться
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Минута из жизни кота

Минута из жизни кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 10:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   интересно   камера   кот   прикол   
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Владелец кота прикрепил на питомца камеру и показал мир его глазами. Получившееся видео выглядит как демонстрация игрового процесса нового симулятора, в котором геймеру дают почувствовать себя котом.
Как выглядит мир глазами кота.

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Метки: видео   животные   интересно   камера   кот   прикол   
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5  комментариев
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10k
котегRUS 2 часа назад
цобакен порвал сценарий..))
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4k
the_RON 48 минут назад
Кот-паркурщик )))
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37k
Alex Час назад
Вот что осталось за кадром

Ссылка youtu.be
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2k
Андрей 2 часа назад
Отличная графика ! Где скачать игрушку ? и как с оружием ?
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