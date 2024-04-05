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В Мурманске женщина набросилась на подростков, которые посмеялись над ее ссорой с возлюбленным

В Мурманске женщина набросилась на подростков, которые посмеялись над ее ссорой с возлюбленным

Автор:
05 апреля 2024 08:45
Метки: Видео   Мурманск   боевая баба   конфликт   подростки   ссора   
2417
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Боевая амазонка была замечена в "Перекрестке" на Кольском. Пьяная парочка конфликтовала за столиком, а рядом сидящие подростки втихую угорали над разборками возлюбленных, что вывело 31-летнюю доставку из себя.

Мадам кинула в зумеров свой кошелек и мобильный телефон и требовала, что бы они свалили. Испуганные школьники выбежали из заведения от греха подальше.


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Метки: Видео   Мурманск   боевая баба   конфликт   подростки   ссора   
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13  комментариев
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Затерпели, маленькие!
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37k
БамбарбияКиргуду 7 минут назад
О ,ситуация поменялась.Зумеры чуть не огребли.
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6k
Отвратительный Мужик 8 минут назад
Бабы в край окуели
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1k
Андрей Граф 12 минут назад
ТП...
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168
Комнатный Сибиряк 23 минуты назад
Кто такие зумеры, может кто нибудь объяснить, я английским не владею
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344
Dima Полчаса назад
эта свиноматка не только себе жизнь засрала, но и окружающим!
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10k
Доктор Полчаса назад
Хрюха какая то ...
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15k
? ? ? 43 минуты назад
мужик, пользуйся моментом: беги!
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1k
liveevil Час назад
Какими же "культурными" стали нынешние девушки. Словарный запас прям исчерпывающий. Тьфу.
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61k
dima423 Час назад
Тупая быдло-пи*да... как можно вообще выяснять отношения в общественном месте? Совсем походу мозга нет... жаль малолетки попались не как в других сюжетах (про плохих малолеток) и не дали ей пи*дюлей...
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333
Dmitry N Час назад
В детстве таких баб мы называли - "бульдозер"
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3488 постов (3293 в горячем)

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