В Мурманске женщина набросилась на подростков, которые посмеялись над ее ссорой с возлюбленным

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Боевая амазонка была замечена в "Перекрестке" на Кольском. Пьяная парочка конфликтовала за столиком, а рядом сидящие подростки втихую угорали над разборками возлюбленных, что вывело 31-летнюю доставку из себя.
Мадам кинула в зумеров свой кошелек и мобильный телефон и требовала, что бы они свалили. Испуганные школьники выбежали из заведения от греха подальше.
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