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Когда позвал веганов на ужин

Когда позвал веганов на ужин

Автор:
07 февраля 2024 13:42
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   вегетарианец   креатив   фантазия   
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Нет ничего дурного в том, чтобы быть веганом или вегетарианцем. Это личный выбор каждого. Как говорится, главное, чтобы человек хороший был. И если вы решили собрать дома компанию друзей, среди которых есть хотя бы один вегетарианец, то ему будет приятно, если в меню будет что-то из его рациона.

Ведь есть огромное количество компромиссных блюд, которые нравятся всем. Например, жаренные пирожки с картошкой! Это ведь настоящее объеденье. И вот, как можно интересно поработать над подачей.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   вегетарианец   креатив   фантазия   
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12  комментариев
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12k
Б.Касторский 4 часа назад
Пожарили бы, вкусно было бы. А так? Это скорее вареники. И начинка какая-то не очень. Цветом походит на что-то уже переваренное кем-то и вернувшееся обратно.
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1k
Kra 7 минут назад
фу... даже не веганам вряд ли зайдет.
Это какой-то жесткий троллинг
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2k
ssdeep 24 минуты назад
Для "позвал" у него слишком шикарный маникюр.
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15k
Александр 37 минут назад
Когда на чай должны прийти коммунисты, а ты обещал шикарный торт!
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10k
Garpia121 3 часа назад
Пирожки не варят, это вареники. Так как она неуклюже залепливала, начинка в швы попадала, они все разваляться. Хоть жарь, хоть вари. Прежде чем стебаться, поучилась бы готовить нормально.
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4k
Anners 3 часа назад
Полагаю, это обварка в кипятке, чтобы уменьшить слипание, а затем уже следует запекание, или обжаривание? Иначе, как-то не завершено, это не пирожки, а вареники.
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4k
Pill 3 часа назад
Пирожок с капустой?
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5k
Весельчак У 3 часа назад
Это точно картошка?
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17k
Kucher 3 часа назад
А когти то у поварихи - само то для кухни.
И где ж там "жареные" пирожки то? Я поначалу подумал, что там фритюр, а она просто в воду кидает. Как в воде жарить? Научите. Я на сале и на масле смогу сэкономить.
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20k
anpetrof 3 часа назад
Мне уже плохо от одного словосочетания - пирожки с картошкой...
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49k
Максим Т. 3 часа назад
ЖареНые, блд.
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