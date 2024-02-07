Когда позвал веганов на ужин

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Нет ничего дурного в том, чтобы быть веганом или вегетарианцем. Это личный выбор каждого. Как говорится, главное, чтобы человек хороший был. И если вы решили собрать дома компанию друзей, среди которых есть хотя бы один вегетарианец, то ему будет приятно, если в меню будет что-то из его рациона.
Ведь есть огромное количество компромиссных блюд, которые нравятся всем. Например, жаренные пирожки с картошкой! Это ведь настоящее объеденье. И вот, как можно интересно поработать над подачей.
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Это какой-то жесткий троллинг
И где ж там "жареные" пирожки то? Я поначалу подумал, что там фритюр, а она просто в воду кидает. Как в воде жарить? Научите. Я на сале и на масле смогу сэкономить.