Когда позвал веганов на ужин

Нет ничего дурного в том, чтобы быть веганом или вегетарианцем. Это личный выбор каждого. Как говорится, главное, чтобы человек хороший был. И если вы решили собрать дома компанию друзей, среди которых есть хотя бы один вегетарианец, то ему будет приятно, если в меню будет что-то из его рациона.

