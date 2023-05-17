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Пользователи сети подшутили над недовольной тиктокершей

Пользователи сети подшутили над недовольной тиктокершей

Автор:
17 мая 2023 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   соцсети   тикток   
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Приколисты со всего мира сняли комичное видео, взяв за основу уже опубликованный видеоролик недовольной женщины.

Барышня в видео недовольна тем, что другие пользователи записывают неинтересные «дуэты». Функции «дуэт» позволяет снять видеоролик, за основу которого взято уже опубликованное в TikTok видео другого автора.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   креатив   соцсети   тикток   
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6  комментариев
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1k
Сергей Час назад
Понятно, что от нефиг делать, но смешно.
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25k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Вероника Полчаса назад
Кто-нибудь досмотрел до конца? Чем всё закончилось?
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49k
Э.В 41 минуту назад
Прикольно )))))).
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5k
Андрей Час назад (изменен)
жду продолжение бесконечной истории )
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1k
Владимир Час назад
Всемирный заговор !
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