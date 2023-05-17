Пользователи сети подшутили над недовольной тиктокершей

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Приколисты со всего мира сняли комичное видео, взяв за основу уже опубликованный видеоролик недовольной женщины.
Барышня в видео недовольна тем, что другие пользователи записывают неинтересные «дуэты». Функции «дуэт» позволяет снять видеоролик, за основу которого взято уже опубликованное в TikTok видео другого автора.
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