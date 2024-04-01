Лезвие отлетело от пилорамы и чудом не распилило клиента магазина

Местному жителю повезло, когда отлетевшее металлическое изделие врезалось в стену магазина.

По информации СМИ, во время проведения строительных работ, по вине подрядчика произошёл неприятный инцидент, из-за которого, к счастью, никто не пострадал.

Присутствовавший на месте владелец строительной организации сообщил, что отлетевший диск мог ослабнуть из-за отсутствия болта или "чп" случилось из-за ошибки оператора.

