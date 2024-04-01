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Лезвие отлетело от пилорамы и чудом не распилило клиента магазина

Лезвие отлетело от пилорамы и чудом не распилило клиента магазина

Автор:
01 апреля 2024 09:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Лезвие   Пилорама   ЧП   отлетевший диск   повезло   
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Шейн Раймче вошёл в помещение торгового заведения, расположенного в городе Юджине (штат Орегон, США) за несколько мгновений до того, как отлетевший диск врезался в здание.

Местному жителю повезло, когда отлетевшее металлическое изделие врезалось в стену магазина.


По информации СМИ, во время проведения строительных работ, по вине подрядчика произошёл неприятный инцидент, из-за которого, к счастью, никто не пострадал.


Присутствовавший на месте владелец строительной организации сообщил, что отлетевший диск мог ослабнуть из-за отсутствия болта или "чп" случилось из-за ошибки оператора.

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Метки: Видео   Лезвие   Пилорама   ЧП   отлетевший диск   повезло   
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6  комментариев
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7k
Lexx Час назад
Пилорама это станок для распиловки брёвен на доски и брусья. И там используются в основном не циркулярные пилы. А этот диск вообще по асфальту/бетону.
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17k
Alex 18 минут назад
Началось......
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Куя се , а так там дорожники асфальт или ещё что каменное пилили .
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

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