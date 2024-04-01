Лезвие отлетело от пилорамы и чудом не распилило клиента магазина

Шейн Раймче вошёл в помещение торгового заведения, расположенного в городе Юджине (штат Орегон, США) за несколько мгновений до того, как отлетевший диск врезался в здание.
Местному жителю повезло, когда отлетевшее металлическое изделие врезалось в стену магазина.
По информации СМИ, во время проведения строительных работ, по вине подрядчика произошёл неприятный инцидент, из-за которого, к счастью, никто не пострадал.
Присутствовавший на месте владелец строительной организации сообщил, что отлетевший диск мог ослабнуть из-за отсутствия болта или "чп" случилось из-за ошибки оператора.
Источник:
Источник:
- Ловкий мужчина спас туриста, сорвавшегося с кресла с подъемника
- Самый удачливый смартфон
- Хорошая реакция уберегла парня от упавшего с крыши снега
- Рабочие упали со строительных лесов на дорогу
- Экстремал в последний момент ушел от столкновения с девочкой