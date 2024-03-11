Рабочие упали со строительных лесов на дорогу

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В Бакингеме автомобилист стал свидетелем падения двух рабочих на дорогу. К счастью, мужчины почти не пострадали.
Мужчина, прокладывая на автомобиле свой маршрут по улицам Бакингема, запечатлел обрушение строительных лесов с двумя рабочими.
Работникам строительной организации повезло и они избежали тяжёлых последствий, приземлившись возле легковушки. Как сообщают местные СМИ, мужчины почти не пострадали и вскоре вернулись к работе.
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