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Рабочие упали со строительных лесов на дорогу

Рабочие упали со строительных лесов на дорогу

Автор:
11 марта 2024 07:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Видео   люди   падение   повезло   рабочие   строительные леса   
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В Бакингеме автомобилист стал свидетелем падения двух рабочих на дорогу. К счастью, мужчины почти не пострадали.

Мужчина, прокладывая на автомобиле свой маршрут по улицам Бакингема, запечатлел обрушение строительных лесов с двумя рабочими.

Работникам строительной организации повезло и они избежали тяжёлых последствий, приземлившись возле легковушки. Как сообщают местные СМИ, мужчины почти не пострадали и вскоре вернулись к работе.

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Метки: Англия   Видео   люди   падение   повезло   рабочие   строительные леса   
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3  комментария
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36k
Опаньки Час назад
Странно, что могло пойди не так ))))
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9k
vasilykopkov 13 минут назад
Похоже, крышу автомобилю помяли.
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39k
russger 48 минут назад
Ну тут либо неумёхи решили установить леса по видео из ютубчика, либо забили на ТБ.
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Alex Chebrikov

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