Ваши дети ничего не хотят делать и зависимы от телефона и видеоигр?

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Специально для такого случая, в Китае существуют «лагеря перевоспитания». Детей забирают на неопределенный срок прямо из дома и отвозят в специальную школу военного типа.
Там они будут тренироваться, учиться и избавляться от всех вредных привычек
Родители редко прибегают к таким мерам, однако результатом остаются довольны!
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