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Ваши дети ничего не хотят делать и зависимы от телефона и видеоигр?

Ваши дети ничего не хотят делать и зависимы от телефона и видеоигр?

Автор:
31 марта 2024 11:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   дети   зависимость   новости   школа перевоспитани   
1537
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Специально для такого случая, в Китае существуют «лагеря перевоспитания». Детей забирают на неопределенный срок прямо из дома и отвозят в специальную школу военного типа.

Там они будут тренироваться, учиться и избавляться от всех вредных привычек

Родители редко прибегают к таким мерам, однако результатом остаются довольны!


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Метки: Видео   Китай   дети   зависимость   новости   школа перевоспитани   
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12  комментариев
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138
Влад Час назад
Интересно, получат ли родители в старости стакан воды от детей,которых они в лагерь отправили?
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39k
АнтонПолднев 4 минуты назад
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117
Liberman 13 минут назад
Тем временем в России:
президент Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации «рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям».
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4k
Citizenn 40 минут назад
Для начала туда бы отправлять родителей, которые суют эти гаджеты своим детям, чтобы те сидели тихо и не лезли со своими вопросами и проблемами
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8k
tamin 51 минуту назад
Показал сыну и дочери. Сдали телефоны и изображают абсолютно полную независимость от гаджетов
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35k
Юр21 2 часа назад
Ну вот , от этой избавились, надо срочно делать новую!
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1828 постов (1784 в горячем)

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