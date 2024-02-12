Бросать петарды в канализацию было не лучшей идеей

С такой карты и платить не жалко

Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк

Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки

Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами

Ответственная старшая сестра

Взрыв на химическом заводе в Китае