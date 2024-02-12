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Главная > Видео
Бросать петарды в канализацию было не лучшей идеей

Бросать петарды в канализацию было не лучшей идеей

Автор:
12 февраля 2024 11:47
Метки: Видео   Китай   в мире   взрыв   дети   канализационный люк   слабоумия и отвага   человек   школьники   
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В китайской провинции Сычуань школьники решили брость петарды в канализацию. В результате взрыва один из детей пережил непродолжительный полёт, закончившийся жёсткой посадкой.

Один из мальчиков был госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

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Метки: Видео   Китай   в мире   взрыв   дети   канализационный люк   слабоумия и отвага   человек   школьники   
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21  комментарий
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Точно петарда?
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3k
Vovan Petroff 6 минут назад
С голой жеппо так не делайте! Будет очень горячо.
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
А мы только тополиный пух жгли, скучно жили ...

Друзья кстати нормальные, не убежали, еще и девчонка с ними была, пританцовывала
, интересно, что им предъявят, разрушения приличные.
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17
Kostya Inochkin Полчаса назад
Не стоило "заботливому" прохожему переворачивать и перетаскивать ребёнка, этим можно только навредить раненому. Спасибо ему за это никто не скажет...
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4
An 37 минут назад
говно тоже иногда взрывается.
если мозгов у кого то маловато, то их становится ещё меньше
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3k
Froll 38 минут назад
Опять Китай.Стлько видео из Китая с такими случаями.У них видимо это национальная забава.
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19k
Голос Вселенной 44 минуты назад
Канализация была китайская, ребята были китайскими. И только петарды оказались не китайскими.
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2k
qwer 46 минут назад
Я так понимаю, бросание петард в канализацию это такая национальная китайская забава? Очень уж много подобных видео.
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12k
jnkbxybr 49 минут назад
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1k
kolobok263 49 минут назад
метан -штука такая...
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739
GoodFireman Час назад
Практически все горючие газы легче воздуха и накапливаются в низинах: овраги, ямы, колодцы и т. д. У работников, кто по своей профессии спускается ниже уровня земли, вся одежда и оборудование искробезопасного исполнения, без наличия железа.
На видео объемный взрыв в замкнутом пространстве. Поэтому и повылетали крышки люков и слетела тротуарная плитка.
В детстве наверное многие запускали в небо консервные банки с помощью воды, огня и карбида натрия.
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240
ruslan d Александр Шевченко 53 минуты назад
ох уж эта ваша физика
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18k
seller-k 2 часа назад
Острая китайская кухня - вот и "результат" в канализации
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