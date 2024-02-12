Бросать петарды в канализацию было не лучшей идеей

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В китайской провинции Сычуань школьники решили брость петарды в канализацию. В результате взрыва один из детей пережил непродолжительный полёт, закончившийся жёсткой посадкой.
Один из мальчиков был госпитализирован. Угрозы его жизни нет.
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Друзья кстати нормальные, не убежали, еще и девчонка с ними была, пританцовывала , интересно, что им предъявят, разрушения приличные.
если мозгов у кого то маловато, то их становится ещё меньше
На видео объемный взрыв в замкнутом пространстве. Поэтому и повылетали крышки люков и слетела тротуарная плитка.
В детстве наверное многие запускали в небо консервные банки с помощью воды, огня и карбида натрия.
А вообще, легко вычисляется, кто где накапливается, если помнить молярную массу воздуха и формулу газа
Не так уж и трудно запоминается, я даже специально не запоминал, но до сих пор помню углерод, азот, кислород и среднюю молярную массу воздуха (12, 14, 16 одна молекула и воздух 29 грамм на моль).
Может стоило в школу сходить?
Или это пиндосское образование?
Извините , не подумал, что здесь могут быть авторы дошкольного возраста...
Кстати из горючих газов легче воздуха на первом месте водород. Но там, при критической концентрации разнесло бы половину улицы...
Поэтому , скорее всего смесь : метан, сероводород, этилен (как в школе говорили - этил, метил, пропил, бутан).