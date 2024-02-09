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Мальчик мастерски запаковывает коробки

Мальчик мастерски запаковывает коробки

Автор:
09 февраля 2024 09:50
Метки: Видео   Китай   в мире   дети   интересно   коробка   мальчик   
1676
1
1

Шестилетний житель Китая стал отличным помощником своим родственникам. В свободное время мальчик мастерски запаковывает коробки.

Мальчик помогает родственникам в семейном бизнесе.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   дети   интересно   коробка   мальчик   
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7  комментариев
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5k
Григорий 3 часа назад
старый добрый детский труд)
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3k
Vadim Balabanov 2 часа назад
"Шестилетний житель Китая стал отличным помощником своим родственникам. В свободное время мальчик мастерски запаковывает коробки."

В свободное время он ходит в школу!
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7k
Евгений Д 2 часа назад
Так ребенок поналожит и запакует, а потом приходит в заказе всякая хрень или не комплект
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Такой маленький, а уже китайский рабочий...
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8k
Умница-красавица 3 часа назад
Вот он- новый эталон сына маминой подруги
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Димка Смола/67 3 часа назад
Украли детство у малышей.....
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