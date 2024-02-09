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Шестилетний житель Китая стал отличным помощником своим родственникам. В свободное время мальчик мастерски запаковывает коробки.
Мальчик помогает родственникам в семейном бизнесе.
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В свободное время он ходит в школу!