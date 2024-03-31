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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1313 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Липецке неадекватная голая женщина подралась с водителем грузовика

В Липецке неадекватная голая женщина подралась с водителем грузовика

Автор:
31 марта 2024 10:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   голая   драка   липецк   неадекватная   странное поведение   
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Голую пьяную женщину заметили вечером 29 марта у ТРЦ «Ривьера». Сначала она пыталась поймать такси, но, не найдя автомобиль, пошла на подземную парковку. Там, засунув пальцы в рот, попыталась вызвать рвоту.


Затем женщина вышла на улицу с бутылкой в руке, дошла до заправки и разделась догола.


Будучи раздетой, женщина попыталась сесть в грузовик, но водитель дал ей отпор. Еще немного побегав на заправке, она скрылась из вида.

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Метки: Видео   голая   драка   липецк   неадекватная   странное поведение   
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4  комментария
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29k
Matrosskin 57 минут назад
Блд, она у меня рвоту вызвала даже в запиксельном варианте. И это - друг просил не присылать ссылку на полное видео
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11k
Сергей 24 минуты назад
The "Prodigy "- Smack My Bitch Up-2
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11k
АСИСЯЙ Полчаса назад
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7
Андрей 46 минут назад
что поделаешь,весна! инстинкты не обманешь ! ))))
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Miralanim
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