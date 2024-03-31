В Липецке неадекватная голая женщина подралась с водителем грузовика

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Голую пьяную женщину заметили вечером 29 марта у ТРЦ «Ривьера». Сначала она пыталась поймать такси, но, не найдя автомобиль, пошла на подземную парковку. Там, засунув пальцы в рот, попыталась вызвать рвоту.
Затем женщина вышла на улицу с бутылкой в руке, дошла до заправки и разделась догола.
Будучи раздетой, женщина попыталась сесть в грузовик, но водитель дал ей отпор. Еще немного побегав на заправке, она скрылась из вида.
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