1205
1
1
Макаронная фабрика в одной из стран Южной Азии. Остаётся надеяться, что ребята работают только на внутренний рынок.
Санитария на уровне 😏
Источник:
Ссылки по теме:
- Дрессированный кот выполняет команды хозяина
- Необычная макаронная фабрика
- Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд
- «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети
- Кошка приютила детёныша выдры
Новости партнёров
реклама
все всё знают, работает, так там... вообщем пироженки я ем только домашние)
Онли бизнес))