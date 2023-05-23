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Необычная макаронная фабрика

Необычная макаронная фабрика

Автор:
23 мая 2023 08:42
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Производство   антисанитария   в мире   видео   макароны   фабрика   
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Макаронная фабрика в одной из стран Южной Азии. Остаётся надеяться, что ребята работают только на внутренний рынок.

Санитария на уровне 😏

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Метки: Производство   антисанитария   в мире   видео   макароны   фабрика   
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6  комментариев
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33k
Андрей Иванов Час назад
Это вы наших бомжей на наших фабриках не видели
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4k
solovei7 19 минут назад
Ээх, макарошек захотелось))
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992
Дмитрий 20 минут назад
Тю...так это еще нормально, рядом с нами конд.цех...подпольный...
все всё знают, работает, так там... вообщем пироженки я ем только домашние)
Онли бизнес))
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