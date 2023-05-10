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Альпинист показал, как выглядят обмороженные пальцы перед ампутацией

Альпинист показал, как выглядят обмороженные пальцы перед ампутацией

Автор:
10 мая 2023 10:39
Сообщество : Жизнь
Метки: альпинист   в мире   видео   кисть   люди   обмороженные пальцы   ужас   
609
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Любитель активного отдыха поближе познакомил фанатов с безжизненными обмороженными пальцами, которые остались у него после неудачной экспедиции.

Внимание!! Видео не для слабонервных!

Выделяют 3 стадии обморожения: обморожение, поверхностное отморожение и глубокое отморожение. Что касается последнего, симптомы включают заметные волдыри и отказ суставов и мышц. Один из самых ужасных аспектов глубокого обморожения — это когда ткань кожи чернеет и становится твердой.

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Метки: альпинист   в мире   видео   кисть   люди   обмороженные пальцы   ужас   
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5  комментариев
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74k
Viktor Час назад
Настроение поднялось, во
! Следующий пост давай как это всё ампутируют.
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245
устал я от вас 8 минут назад
Ну и стоило оно того?
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32k
Snork Snorkoff 42 минуты назад
Кости и сухожилия целы, интересно, если аккуратно убрать омертвевшую ткань, нельзя их оставить как заготовку под протез?
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33k
Fat Lynx Час назад
Ну... так себе достижение!
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