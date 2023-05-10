Альпинист показал, как выглядят обмороженные пальцы перед ампутацией

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Любитель активного отдыха поближе познакомил фанатов с безжизненными обмороженными пальцами, которые остались у него после неудачной экспедиции.
Внимание!! Видео не для слабонервных!
Выделяют 3 стадии обморожения: обморожение, поверхностное отморожение и глубокое отморожение. Что касается последнего, симптомы включают заметные волдыри и отказ суставов и мышц. Один из самых ужасных аспектов глубокого обморожения — это когда ткань кожи чернеет и становится твердой.
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