Красивый и сложный трюк в исполнении гимнасток

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Тренируются эти девушки явно очень много, поскольку сделать такое действительно сложно. Трюк получился эффектным и сложным — оцените сами.
Да, и девушки, сами по себе, стройные и привлекательные. Здесь, как говорится, прекрасно всё!
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А хрящи не восстанавливаются у взрослых особей что человека, что других обладателей скелета с суставами, так как нет кровоснабжения. Один раз выросло и... и все, дальше только износ, вплоть до "кость с костью" в случаях артроза и прочего.
Потом удивляемся, когда за 50, а чего уже с утра так колени болят, локти уже после небольшой нагрузки... Как у меня
В молодости на атлетическую гимнастику ходил, так в СССР в 80-х нынешний пауэрлифтинг назывался, хотя упражнения все были те же.