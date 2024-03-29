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Красивый и сложный трюк в исполнении гимнасток

Красивый и сложный трюк в исполнении гимнасток

Автор:
29 марта 2024 11:04
Метки: Видео   гимнастки   девушки   красота   сила   тренировка   трюк   
2571
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Тренируются эти девушки явно очень много, поскольку сделать такое действительно сложно. Трюк получился эффектным и сложным — оцените сами.

Да, и девушки, сами по себе, стройные и привлекательные. Здесь, как говорится, прекрасно всё!

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Метки: Видео   гимнастки   девушки   красота   сила   тренировка   трюк   
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5  комментариев
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21k
Luc72 Час назад
Просто из законов рычага, примерно прикинуть давление на квадратный миллиметр хрящевой поверхности коленного сустава... При таком наклоне то...
А хрящи не восстанавливаются у взрослых особей что человека, что других обладателей скелета с суставами, так как нет кровоснабжения. Один раз выросло и... и все, дальше только износ, вплоть до "кость с костью" в случаях артроза и прочего.
Потом удивляемся, когда за 50, а чего уже с утра так колени болят, локти уже после небольшой нагрузки... Как у меня

В молодости на атлетическую гимнастику ходил, так в СССР в 80-х нынешний пауэрлифтинг назывался, хотя упражнения все были те же.
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3k
Rom Полчаса назад
А нога сломаться не может? Назад так хрусь, и всё...? Нога прямая, на чем она держится там?
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1753 поста (1725 в горячем)

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