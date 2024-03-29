Агрессивная обезьяна напала на подростка

Животное, которое по неизвестной причине разозлилось на подростка, принялось преследовать жертву, и бедолага, удирая, в какой-то момент повалился на землю. Позже инцидент расследовали полицейские, которые попытались найти обезьяну, но та, конечно же, не стала дожидаться разборок с представителями власти — её и след простыл. Подросток пострадал в результате нападения, но о степени серьёзности его травм ничего не известно.