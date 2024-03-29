Агрессивная обезьяна напала на подростка

Юный житель индийского города Гангох подвергся нападению обезьяны. Никто из многочисленных очевидцев даже не попытался прийти подростку на помощь.
Животное, которое по неизвестной причине разозлилось на подростка, принялось преследовать жертву, и бедолага, удирая, в какой-то момент повалился на землю. Позже инцидент расследовали полицейские, которые попытались найти обезьяну, но та, конечно же, не стала дожидаться разборок с представителями власти — её и след простыл. Подросток пострадал в результате нападения, но о степени серьёзности его травм ничего не известно.
Многих пользователей интернета особенно неприятно поразило то, что всё произошло на улице, где не было недостатка в очевидцах. Однако, никто из них даже не сделал попыток прийти подростку на помощь. Видимо, злая обезьяна внушила всем невыносимый ужас.
Источник:
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Скоро весна и поток обезьян будут пылить по обочинам каждую пятницу)))