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Агрессивная обезьяна напала на подростка

Агрессивная обезьяна напала на подростка

Автор:
29 марта 2024 07:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   в мире   животные   нападение   обезьяна   
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Юный житель индийского города Гангох подвергся нападению обезьяны. Никто из многочисленных очевидцев даже не попытался прийти подростку на помощь.

Животное, которое по неизвестной причине разозлилось на подростка, принялось преследовать жертву, и бедолага, удирая, в какой-то момент повалился на землю. Позже инцидент расследовали полицейские, которые попытались найти обезьяну, но та, конечно же, не стала дожидаться разборок с представителями власти — её и след простыл. Подросток пострадал в результате нападения, но о степени серьёзности его травм ничего не известно.

Многих пользователей интернета особенно неприятно поразило то, что всё произошло на улице, где не было недостатка в очевидцах. Однако, никто из них даже не сделал попыток прийти подростку на помощь. Видимо, злая обезьяна внушила всем невыносимый ужас.

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Метки: Видео   Индия   в мире   животные   нападение   обезьяна   
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Александр Ломовицкий Час назад
У нас по всей стране обезьяны-чурки на людей бросаются.
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Совранский 5 минут назад
Интересный заголовок - под многое подойдет.
Скоро весна и поток обезьян будут пылить по обочинам каждую пятницу)))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3885 постов (3879 в горячем)

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