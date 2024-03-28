В Китае корги заступил на службу в полиции

Несмотря на то что у собаки короткие лапы, она демонстрирует отличные результаты на тренировках.

Фу Цзай дебютировал в день открытия полицейского лагеря в городском округе Вэйфан провинции Шаньдун. Он разрушил стереотип о том, что на службу в полиции берут только «длинноногих» собак. Наравне со своими коллегами он упорно тренировался: учился послушанию, поиску бомб, техникам обнюхивания и многому другому. Фу Цзай в двухмесячном возрасте превзошел в этом сверстников. Ему предстоит пройти дальнейшее обучение, чтобы получить официальное назначение и новые задачи.