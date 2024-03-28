В Китае корги заступил на службу в полиции

В Китае на службу в полиции впервые заступил корги. Шестимесячный щенок по кличке Фу Цзай эксперт в поиске взрывчатки.
Несмотря на то что у собаки короткие лапы, она демонстрирует отличные результаты на тренировках.
Фу Цзай дебютировал в день открытия полицейского лагеря в городском округе Вэйфан провинции Шаньдун. Он разрушил стереотип о том, что на службу в полиции берут только «длинноногих» собак. Наравне со своими коллегами он упорно тренировался: учился послушанию, поиску бомб, техникам обнюхивания и многому другому. Фу Цзай в двухмесячном возрасте превзошел в этом сверстников. Ему предстоит пройти дальнейшее обучение, чтобы получить официальное назначение и новые задачи.
Благодаря своим коротким лапкам Фу Цзай может исследовать пространства под машиной и легко проводить обыск в узких местах. Кроме того, считают в полиции, малыш-корги может улучшить взаимодействие между служебными собаками и обычным населением. Помимо особых навыков, Фу Цзай прославился в Сети благодаря своей очаровательной улыбке.
— Его сильная приспособляемость к окружающей среде, его стремление овладевать предметами и его любовь к еде особенно способствуют нашему обучению, — отметил руководитель базы полицейских собак бюро общественной безопасности Вэйфана Ван Яньань, слова которого приводит издание China Daily.
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