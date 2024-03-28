Кот растерялся при виде рыб

Кот впервые увидел вживую рыбок и растерялся. Питомец от удивления даже встал на свои задние лапки.
Многие домашние и котики — ужасно избалованные личности. Они отказываются от дорогого корма и игнорируют мягкие лежанки и новые игрушки. А некоторые так обленились, что даже забыли о своих хищных корнях, как котейка из видео.
Его так поразили рыбы, что от удивления он встал на свои задние лапки. До этого пушок наверняка видел рыбок только на пачке сухого корма или в телевизоре, а оттого и был так поражен их видом и размером. Сложно представить, как удивится проказник, когда узнает, что некоторые котейки еще и охотятся на рыбов.
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