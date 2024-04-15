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Рыба напугала любопытных домашних котов

Рыба напугала любопытных домашних котов

Автор:
15 апреля 2024 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   раковина   рыба   
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Внимание котиков привлекла рыба, которую хозяева оставили в раковине. Питомцы решили рассмотреть рыбку поближе, но все пошло не по их плану.

Ни один уважающий себя котейка не упустит возможность утащить свежую рыбку с собой. Исключения могут составить лишь домашние котофеи, чьи знания об охоте стали хуже после роскошной жизни дома. И случай из видео тому яркий пример.

Котики хотели более детально изучить рыбу, однако все пошло не по их плану. Коварная рыба оказалась очень буйной и сдаваться так просто не собиралась. Поэтому, как только проказники подошли к ней слишком близко, она резко выпрыгнула и до чертиков их напугала.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   раковина   рыба   
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2  комментария
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22k
kσρβγς 2 часа назад
Сильна рыбятина! Второй год котов пугает!
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32k
Axel 2 часа назад
Ну епть... Живая рыба это ещё хуже огурца!
Ссылка m.youtube.com
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3561 в горячем)

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