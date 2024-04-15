Рыба напугала любопытных домашних котов

Внимание котиков привлекла рыба, которую хозяева оставили в раковине. Питомцы решили рассмотреть рыбку поближе, но все пошло не по их плану.
Ни один уважающий себя котейка не упустит возможность утащить свежую рыбку с собой. Исключения могут составить лишь домашние котофеи, чьи знания об охоте стали хуже после роскошной жизни дома. И случай из видео тому яркий пример.
Котики хотели более детально изучить рыбу, однако все пошло не по их плану. Коварная рыба оказалась очень буйной и сдаваться так просто не собиралась. Поэтому, как только проказники подошли к ней слишком близко, она резко выпрыгнула и до чертиков их напугала.
Источник:
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